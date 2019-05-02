Başkan Özlü, Terminal esnafının taleplerini dinledi

Faruk Özlü Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafını ağırladı. İşletmecilerle sohbet eden Başkan Özlü talep önerileri dikkatle dinledi.

Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmecileri ve esnafı Düzce Belediye Başkanlığı görevini devralan 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Makamda Başkan Özlü ile bir araya gelen heyet yeni görev süreci için başarı dileklerini iletirken ziyaret sayesinde terminalin ihtiyaçları ve taleplerini de bizzat paylaşma şansı yakaladı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Özlü işletmecilerin öneri ve taleplerini dikkatle dinleyerek gereken neyse yapılacağını ifade etti.