Başkan Özlü teşkilatı ile bir araya geldi

Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Teşkilatı İstişare toplantısına katıldı.

Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığında parti binasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İl Başkanı Mustafa Keskin, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş belediye meclis grubu ve il yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda Düzce Belediyesinin son 6 aylık döneminde yapılan çalışmaları anlatan Başkan Özlü hazırladığı sunumu partisinin üyeleri ile paylaştı.

Düzce'ye hizmet etmenin, iş birliği ve uyumlu çalışmaya bağlı olduğunu ifade eden Başkan Özlü yaptığı kısa açıklamada “Partimin il başkanı Mustafa Keskin her ay düzenlenen il istişare toplantısına beni de davet etti. Belediyemizin 6 aylık performansını birlikte istişare fırsatı bulduk. Toplantıda meclis üyelerimiz ve il yönetiminde olan arkadaşlarla projelerimizi, yapabileceklerimizi konuştuk, burada bizimle olan herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 12 Kasım depreminin 20. yılını anıyoruz. Düzce'nin kentleşmesi konusunda aldığımız radikal kararlar da ortadır, bu şehri deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.