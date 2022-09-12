Başkan Özlü, “Tüm kilitler çalışarak açılır”

Faruk Özlü, bugün başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Faruk Özlü, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm paydaşlar için hayırlı olmasını dilediği mesajında; “Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İlk ders zili ile birlikte ülkemizde milyonlarca, ilimizde de on binlerce yavrumuz uzun bir yaz tatilinin ardından yeniden okullarına döndü. Düzce Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz desteği her alanda göstermeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede şehrimizde ikili eğitimin ortadan kaldırılması adına attığımız adımlar neticesinde Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulunun kısa sürede faaliyetlerine başlamasını sağlayacağız” dedi.

“Fiziki şartları iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Okul inşaatlarının yanı sıra iki kütüphanenin inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak ilerlediğini kaydeden Başkan Özlü; “Çocuklarımızın, fiziki şartları iyileştirilmiş eğitim yuvalarında sağlıklı ve nezih bir ortamda öğrenimlerini sürdürmeleri birincil amacımızdır. Kısa süre sonra hizmete başlayacak olan Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi ile şehrimizdeki eğitim seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Eğitim noktasında attığımız adımlardan bir diğeri olan Bilim Merkezi ile de şehrimiz ve ülkemize faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlayacağız. Bilim Merkezimizde eğitim görecek öğrencilerimiz ile Türkiye'yi bilim ve teknoloji alanında daha da ileriye taşımak için yolumuza devam edeceğiz. Eğitimin bir anahtar olduğu bilincinden hareketle tüm kilitleri açmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini sevgili gençlerimize bir kez daha hatırlatıp, yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenci, eğitimci ve ailelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.