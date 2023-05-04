Başkan Özlü turizmcilerle bir araya geldi

Düzce'nin turizm potansiyelinin artırılması, turizm yatırımlarının teşviki ile yurtiçi ve yurtdışı tur programlarına dahil edilmesi amacıyla Düzce Belediyesi Aydınpınar Şelalesi Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenlendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin turizm yatırımlarını geliştirmek ve tur programlarında kalıcı olarak tercih edilmesi konusunda girişimlere desteğini sürdürüyor. TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu üyeleri ile turizm acentelerini bir araya getiren Faruk Özlü, belediyenin Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Düzce'de turizm girişimlerinin artırılması konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Düzce'nin turizmin farklı alanlarında konaklama, gezi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması konusunda projeler geliştirilmesi de konuşulurken Başkan Özlü, daha önce söz ettiği turizm yatırımlarına dikkat çekerek, “Düzce bölgesinde en bakir doğal güzelliklere sahip, gerek deniz turizmi gerekse yayla turizmi ve hatta doğa sporları konusunda eşi bulunmaz bir yer. Burada kalıcı turist ziyaretlerini sağlamak için gereken şartları sağlamak üzere TÜRSAB ve sektör temsilcilerini bir araya getirdik. Turlarda Düzce özel bir yere sahip olacak. Yakından ve uzaktan ziyaretçiler ilimize gelecek ve burada tarihi, doğayı, denizi bir arada görecek. Düzce'mizi yalnızca bölgesinde değil, ülkemiz genelinde ve dünyada sayılı turizm noktalarından biri haline getireceğiz. Tur programlarında detaylı şekilde dahil edeceğiz. Toplantıda emeği olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.