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Başkan Özlü Türkiye Belediye Birliği'ni Düzce'de ağırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç.Dr. Birol Ekici, Kahramankazan eski Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kemalettin Tekinsoy'u ağırladı.


Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç.Dr. Birol Ekici, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daveti üzerine Düzce'ye gelerek Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Binası Konferans Salonu'nda birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gerçekleşen toplantıda Düzce Belediyesi'nin şehir genelinde hayata geçirdiği ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Düzce Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği çalışmalarından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek Başkan Özlü ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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