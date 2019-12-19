Başkan Özlü, ulaşımı anlatıldı

Faruk Özlü, kentin toplu ulaşım sistemi için yapılan projeyi aktardı ve “Ucuz ve hızlı bir şehir içi ulaşım için projemiz hazır” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü AK Parti Düzce İl Teşkilat binasında düzenlenen toplantıya katıldı. İl Başkanı Mustafa Keskin, AK Parti Belediye Meclis Grubu üyeleri ve partinin yönetim kurulu ile teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin toplu ulaşım sistemi üzerine yapılan çalışmalar ve hazırlanan projelere ilişkin sunumu partililerle paylaştı.

Toplantının başında çalışma yapılması gerekliliğinden söz ederek proje hakkında kısa bilgiler veren Başkan Özlü “Otobüslerin tamamı sabah ve akşam saatleri hariç boş sefer yaptı. İçinde 4 kişi var, 5 kişi var, 10 kişi var. Gerçekten zarar ediyoruz, dolayısıyla yine yazındı bazı hatları azalttık. Bunlar alışkanlık tabi vatandaşlarımızın bir kısmı tepki gösterdi. Bu geçici bir süreç, size birazdan bu işin uzmanı anlatacak. Sorularınız varsa lütfen sorun, çok doğru ve güzel bir iş yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işi yapacağız. Bir şirketimiz olarak Düzce Ulaşım A.Ş. adında bu şirket Düzce'nin tüm toplu taşıma sistemini yürütecek. Gelen uzman arkadaşlar da ulaşım, trafik ve otopark konusunda önemli isimler, birlikte 6 aydır çalışıyoruz. İhaleye koyduğumuz şartlar biraz ağır geldi, yeniden düzenleyerek tekrar ihale açacağız. Bu akşam burada hepimizi yakından ilgilendiren Düzce'nin toplu ulaşım sistemi hakkında bir sunum yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Mevcut araçlarımız yılda yaklaşık 8 Milyon TL zarar ediyoruz. Bu konuda 6 aydır çalışma yapıyoruz. Kaç hat var, her hatta ortalama kaç yolcu var, bir günde ne kadar yolcu iniyor, biniyor bunu araştırdık. Otobüs biletlerinden hesaplamalar yaptık. En son ortaya bir hat optimizasyonu çıktı. Hangi hatlar olacak, kaç hat olacak ve bu hatlarda hangi otobüsler çalışacak?” dedi.

Daha sonra Düzce'nin toplu ulaşım sistemi üzerinde gerek saha çalışmaları gerekse teknik incelemelerde bulunan Toplu Ulaşım Uzmanları hazırladıkları sunumu partililere anlatarak “Hazırladığımız projeyi ana hatları ile 3 başlık altında topladık; amaç, mevcut durum ve önerilen proje olarak. Ne amaçladık? Erişilebilir, hızlı, güvenli, engelli dostu, kullanıcı odaklı, entegre ve ekonomik bir toplu ulaşım sistemi kurmayı hedefliyoruz. Bu saydıklarımızın tamamı artık günümüzün toplu taşıma ilkeleri oldu. Bunların hepsini gerçekleştirmek zorundayız. Düzce'nin kent içi toplu taşıma sistemi için çalışmalarımızı yaptık. Bu projelerle ilgili önemli bir mesafe kat ettik” ifadelerini kullandı. Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.