Başkan Özlü uzman isimlerle yola devam edecek

Faruk Özlü, yakın çalışma ekibini şekillendirmeye başladı. Avukat ve Arabulucu Ali Dilber, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Tuncer, Girişimci Ufuk Yılmaz ve Ergin Çelikağ Başkan Özlü'nün danışmanları oldu.

Faruk Özlü, başkanlık görevinde geldiği ilk günden itibaren her alanda çalışmalara hız verirken yakın çalışma ekibini de oluşturmaya başladı. Kamu yönetiminde danışmanların donanımı ve yeterliliğine her fırsatta dikkat çeken Başkan Özlü, bakanlık döneminden gelen çalışma prensiplerini Düzce Belediyesi'nde de uyguladı. Çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak, proje üretimi ve şehir dizaynında destek almak üzere Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin saygın avukatlarından, 30 yıllık Hukukçu Avukat ve Arabulucu Ali Dilber, Düzce Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Cengiz Tuncer, Girişimci İş İnsanı Ufuk Yılmaz ve 2019-2023 dönemi Düzce Belediye Meclis Üyesi, Harita Mühendisi Ergin Çelikağ'ı danışman olarak atadı. Alanında uzman isimlerle makamında bir araya gelen Başkan Özlü, Dilber, Tuncer, Yılmaz ve Çelikağ'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Av. Arb. Ali Dilber Kimdir?

1965 yılında Düzce'de doğan Av. Arb. Ali Dilber, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 30 yıllık avukatlık tecrübesinin yanı sıra beş dönem Düzce BARO başkanlığını yürütmüştür. Dilber, ayrıca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yöneticilik yapmış ve siyasi partide aktif görevler almıştır.

Dr. Cengiz Tuncer Kimdir?

1976 İstanbul doğumlu olan Dr. Cengiz Tuncer'in ilk görev yeri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi olmuştur. Daha sonra Düzce Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisinde Uzman olarak görev yapan Tuncer, halen Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan Fetam Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Girişimci - İş İnsanı Ufuk Yılmaz Kimdir?

1974 Sivas doğumlu olan Ufuk Yılmaz, Okan Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. İş İnsanı Yılmaz; sağlık, spor ve hizmet sektörü gibi çeşitli alanlarda girişimci olarak faaliyet göstermektedir.

Harita Mühendisi Ergin Çelikağ Kimdir?

1953 Düzce doğumlu olan Ergin Çelikağ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğinden mezun olmuştur. Uzun yıllar serbest Harita Mühendisliği yapan Çelikağ, daha sonra Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğünde görev yapmıştır. 2009-2014 yılları arasında Düzce Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Çelikağ, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Düzce Belediye Meclisine tekrar girmiştir.