Başkan Özlü, vatandaşın dertlerini ve taleplerini yerinde dinledi

Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Sarayyerinde devam etti.

Başkan Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri sürüyor. Fırsat buldukça değişik mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü, eksiklikleri görme açısından halkla birlikte olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, gittiği yerlerde vatandaşın memnuniyetini görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Özlü, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra kendisine iletilen, kaldırım, yol, kanalizasyon sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi. Mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Özlü'ye teşekkür eden vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.