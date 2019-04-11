Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı

Faruk Özlü, ziyaretine gelen vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

31 Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığını devralan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Dr. Faruk Özlü, başkanlık makamını 7'den 70'e herkese açık hale getirdi. Vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve sevgi karşısında duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Özlü yaptığı açıklamada “Düzcelilerin teveccühü ve şahsıma gösterdikleri güven ile oturduğum başkanlık koltuğu aslında bu şehirde yaşayan tüm vatandaşların koltuğudur. Tevazu, samimiyet ve gayretle dedik, bu şehre hizmet etmeye devam etmek için gönüllü olduk. Şimdi zaman, bizlere tanıdıkları bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme anıdır. Her gün buraya gelerek ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten, bizlerden hayır dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlarıma, kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek Düzce'yi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışacağız. Düzce Belediyesi; bana, ekibime güvenen, oy veren, vermeyen herkesin belediyesidir. Bu anlayış çerçevesinde plan ve projelerimizi uygulamaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.