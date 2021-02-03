Başkan Özlü ve Rektör Çakar Düzce'yi konuştu

Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ağırladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile makamında görüşen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nde ve Düzce şehrinde yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, Düzce Üniversitesi markalı lisanlı ürünleri Dr. Faruk Özlü'ye hediye etti.

Oldukça verimli geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Nigar Demircan Çakar, Başkan Dr. Faruk Özlü'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.