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Başkan Özlü, “Yaşanan hain darbe girişimi”

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, yakın tarihinin en uzun ve karanlık gecesi olarak nitelediği 15 Temmuz darbe girişiminin Aziz Türk milletinin kararlı duruşu ile püskürtüldüğünü söyledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan Hain Darbe Girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Başkan Özlü yakın tarihin en uzun ve karanlık gecesi olarak nitelediği darbe girişiminin Aziz Türk milletinin kararlı duruşu ile püskürtüldüğünü ifade ederek “Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan bir grup hainin kendi vatandaşlarına silah doğrulttuğu, Yeni Türkiye'nin hızlı yükselişini kabullenemeyenlerin hezeyanla yaptığı bu ihanet, alnı öpülesi milletimizin feraseti ile tarihin derinliklerine gömülmüştür. Hain kurşunları ile şehadet şerbetini içen 248 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazi olan 2 bin 196 vatandaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle bir ihanetin bir daha yaşanmaması temennisiyle tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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