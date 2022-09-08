Başkan Özlü, yeni eğitim döneminde planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı

Faruk Özlü, Özel Düzce Çocuk Kulübü, English Fast, Düzce Açı Eğitim kurumlarını ziyaret ederek yeni başlayacak dönem hakkında Kurucu Tamer Erdinç ve Kurum Müdürü Fatma Aksu'dan bilgiler aldı.

Özel Düzce Çocuk Kulübü binasında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, English Fast Yabancı Dil Kursu ile Açı Eğitim Kurumlarının çalışmaları hakkında, kurum kurucusu Tamer Erdinç ve Kurum Müdürü Fatma Aksu'dan bilgiler aldı. Ayrıca Özlü, kurumu da gezerek yapılan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim döneminde planlanan çalışma ve projeler hakkında da istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrasına konuşan kurucu Tamer Erdinç, “Faruk Özlü'ye ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizlere onur verdi. Kendisi ile hem yeni dönemde planladığımız eğitim çalışmalarımız hakkında fikir alışverişi yaptık, hem de projelerimizi istişare yapma imkanı bulduk” dedi.

Ziyaret sonunda ise Tamer Erdinç ve Fatma Aksu günün anısına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye Osmanlı Devlet Armasının bulunduğu tabloyu hediye etti.