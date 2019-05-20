Başkan Özlü “Zararı önlemek için ne gerekiyorsa yapılacak”

Faruk Özlü, “Kamu hizmetlerinde mali zarar devletimizin cebinden çıkmaktadır. Bu sebeple hizmetleri özelleştirerek hem kalite standartlarını artırabilir hem de sıkı denetimler sayesinde toplu ulaşım sistemini daha güvenli hale getirebiliriz” dedi.

Düzce Belediyesi Mali Disiplin Tedbirleri kapsamında kurum tarafından sağlanan toplu ulaşım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacak. Düzce Belediyesi Mali Disiplin Tedbirlerini içeren genelgeden yeni bir karar daha kamuoyuna yansıdı. Gelir gider ve bütçe dengesinin oluşturulması amacıyla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün imzası ile yürürlüğe giren genelge kapsamında alınan çok sayıda karar için geçtiğimiz günlerde çeşitli girişimler yapıldı. Kurumun zarar eden birimlerine zaman kaybetmeden müdahale eden Başkan Dr. Faruk Özlü, toplu ulaşım hizmetlerinin işleyişini de yakından inceledi. Hizmetlerde kullanılan otobüslerin ‘gelir-gider analizinin yapılmasını isteyen Başkan Özlü sistemde ilk hedefin gelir miktarının giderleri karşılamasını sağlamak olduğunu belirtti.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve danışmanları ile istişare eden Başkan Özlü konu hakkında yapılan uzun toplantılar sonunda genelgede de yer alan “Ulaştırma ve toplu taşımada kullanılan otobüslerin gelir gider analizi yapılacak, ilk aşamada otobüslerin gelirinin masrafları karşılamasını sağlayacak verimlilik artırıcı önlemler alınacak, kesin ve kalıcı çözüm için özelleştirme dahil bütün alternatifler üzerinde çalışılacaktır” şeklindeki karar ilişkin açıklamada bulundu.

“Zarar eden işletmelerin özelleştirilmesi mantıklıdır”

Başkan Özlü açıklamasında gelir gider dengesinin kamu kurumlarının işleyişi açısından büyük önem taşıdığına belirterek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden itibaren önce Düzce Belediyesi'nin içinde bulunduğu mali durumu analiz etmeye çalıştık. Konuyu uzmanları ile birim müdürlerinin de çalışmalar hakkında verdikleri bilgiler ışığında değerlendirdik. Kamu kurumlarında gelir gider dengesinin sağlanması hizmetlerin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi ve ihtiyaçları karşılaması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu anlayış çerçevesinde 21 maddelik genelgemizde en ufak detayları bile göz ardı etmedik. Belediye hizmetlerinin en önemli parçalarından biri toplu ulaşım hizmetleridir. Düzce'de de biliyorsunuz kamu ve özel girişimlerin sağladığı ulaşım sistemi var. Bu konuda belediyemiz tarafından yürütülen ulaştırma hizmetlerinde otobüslerin kazanç miktarının kendi maliyetlerini karşılayıp karşılayamadığını inceliyoruz. Belli bir süreç içinde ortaya çıkacak vaziyet raporuna göre bu hizmeti özelleştirme seçeneğimiz de gündemimizde. Kamu hizmetlerinde mali zarar devletimizin cebinden çıkmaktadır. Bu sebeple hizmetleri özelleştirerek hem kalite standartlarını artırabilir hem de sıkı denetimler sayesinde toplu ulaşım sistemini daha güvenli hale getirebiliriz.”