Başkan Özlü'den 27 Mayıs mesajı

Faruk Özlü 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Faruk Özlü, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine kara bir leke olarak yazılan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin halen vicdanları sızlattığını ifade ederek “27 Mayıs Darbesi yalnızca Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarına değil, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine vurulmuş bir darbedir. Demokrasi tarihimizin ilk kara lekesi; utanç mahkemeleri, milli iradeye vurulmuş bir darbedir. Yassıada'da insan onuruna yakışmayan bir biçimde yapılan yargılama ve iftiralar sonucu kaybedilen bir Başbakan, Türk Milletine her şeyden önce iradesine sahip çıkmayı öğretmiştir. Milli iradeye pranga vurmak isteyen zihniyetin 59 yıl önce başlattığı ihanet zincirini 17 yıl önce kırdık, millete hizmetkar olarak çıktığımız bu yolda milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık. Şimdi o utancın izlerini silmek yerine gelecek nesillere ‘Demokrasi ve Özgürlükleri' aşılayacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yassıada'nın ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ismiyle bambaşka bir misyon üstlenmesine vesile olanlara teşekkür ediyor, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.