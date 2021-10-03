Başkan Özlü'den aşı olamayanlara sert tepki

Faruk Özlü, aşı olamayanların korona virüs salgınında kamuyu tehdit ettiğini dile getirdi.

Dünyada ve Türkiye'de çıktığı günden bu yana milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı en etkili çözüm olan aşı ile ilgili olarak açıklama yapan Faruk Özlü, aşı olmayanlarla ilgili olarak sert eleştiride bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Faruk Özlü; bugüne kadar salgın nedeniyle 62 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek salgın sırasında ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödendiğini de dile getirerek aşı olmayanların kamu sağlığını tehdit ettiğini bu nedenle de kamu hizmetlerinden mahrum edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Özlü, yaptığı açıklamada “Bugüne kadar Covid-19 salgınından 62 bin vatandaşımızı kaybettik. Ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödedik. Hala ülkemizde ilk doz aşısını bile olmayan yüzde 13'lük bir kesim var. Aşı olmayanlar kamu hizmetlerinden mahrum edilsin. Zira aşı olmayanlar kamu sağlığını tehdit ediyorlar. Kamu sağlığını korumak hepimizin görevi” dedi.

Özlü'nün sosyal medyadaki paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.