Başkan Özlü'den çağrı

Liginde Play Off Çeyrek Final maçları başlıyor. Düzce Belediyesi Basketbol takımı 11 Mayıs Cumartesi Günü 16.00'da Play-Off maçında Konyaspor'u konuk ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kalıcı Konutlar Düzce Spor salonundaki maça herkesi davet ederek “Play Off çeyrek final mücadelesinin ikinci maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Kalıcı Konutlarda Düzce Spor Salonunda oynanacak. Bu zorlu maçta takımın taraftarlarını ve Düzceli hemşehrilerimizi spor salonuna davet ediyoruz. Süper Lig Yolunda Takımını Yalnız Bırakma” sloganıyla çıkılan bu yolda yeşil beyazlı formaya gönül veren tüm taraftarları maça bekliyoruz. Haydi, Düzce Basketbol taraftarları yerini al ve takımına sahip çık” dedi

Düzce Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Konutlarda Düzce Spor Salonundaki maça Saat 15.00'de Belediye önündeki duraktan, 15.15'te Krempark alışveriş merkezi önündeki duraktan ve yine 15.15'te Düzce Üniversitesi alt giriş kapıdan ücretsiz servis kaldırılacaktır.