Başkan Özlü'den çalışanlara sürpriz ziyaret

Faruk Özlü Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeline sabahın ilk ışıklarında mesai öncesi sürpriz bir ziyaret yaptı.

Faruk Özlü, kurum personeli ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Belirli aralıklarla müdürler ve personellerle görüşmeye özen gösteren Başkan Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı saha personelini mesai öncesi ziyaret etti. Sabah 5'te mesaisi öncesi görev dağılımlarının yapıldığı Hal binası arkasındaki ofiste saha personeli ile görüşen Başkan Özlü önce işçilerle sabah çorbası içti.

Her işçiyle tek tek sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Özlü “Sahadaki elimiz, ayağımız, gözümüz olan Temizlik İşlerimizi görevlerine başlamadan ziyaret etmek istedik. Onlar bizim için çok önemli, talepleri de çok önemli. Onlar çalışırsa Düzce Belediyesi çalışır. Onlar görevlerini layıkıyla yerine getirirse biz başarılı oluruz. Sabahın bu saatinde soğuk hava şartlarına aldırış etmeden fedakarca işini yapan her bir işçimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İşçiler de Başkan Özlü ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve taleplerini iletme fırsatı tanıdıkları için teşekkür etti.