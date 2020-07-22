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Başkan Özlü'den Divapan'a teşekkür

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, belediye bünyesinde yürütülen sosyal çalışmalara destek veren Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir'e teşekkür plaketi verdi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Erguvan sosyal tesislerinde, belediyenin sosyal faaliyetlerine katkıda bulunan iş adamları ile bir araya geldi. Özlü, kahvaltılı toplantıda belediye bünyesinde yürütülen sosyal çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.


Düzce'nin en eski sanayi kuruluşlarından olan ve kentte yapılan bir çok sosyal çalışmalarda yer alan Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir'e de teşekkür plaketi verdi ve “Belediyemiz bünyesinde yürüttüğümüz sosyal çalışmalarımıza destek veren Düzce'mizin birbirinden değerli iş insanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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