Başkan Özlü'den doğal kayak pistine ziyaret

Faruk Özlü, kar mesaisine kısa bir mola vererek beyaz örtünün keyfini süren vatandaşların yanına uğrayarak sohbet etti.

Her kış mevsiminde yağan kar ile doğal kayak pisti oluşan ve Bahçeşehir halkının büyük ilgi gösterdiği 7. bölgede bu yıl da gelenek bozulmadı. Dik yokuşu ile meşhur bölgede biriken karda kayak yapan vatandaşlar Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaklaşık 100 kişilik topluluğu ziyaret ederek neşelerine ortak olan Başkan Özlü'ye özellikle gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Başkan Özlü bölgeye gelen vatandaşlara "Kar yağışını eğlenceye çevirdiniz, biz de bu neşenize ortak olmak için sizi ziyaret etmek istedik. Biz şehrin genelinde cadde cadde, sokak sokak kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Yoğun mesaimize kısa bir mola vererek sizleri görmek istedik" ifadelerini kullandı.