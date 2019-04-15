Başkan Özlü'den istişare toplantısı

Faruk Özlü, birim müdürleri ile Kültür Merkezi toplantı salonunda bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Dr. Faruk Özlü, belediye birim müdürleri ile üst düzey istişare toplantısında buluştu. Her hafta yapılması planlanan toplantıda hazır bulunan birim müdürleri, haftalık çalışma planları hakkında Başkan Özlü'ye bilgiler aktardı. Dr. Faruk Özlü bizzat başkanlık ettiği toplantı hakkında yaptığı açıklamada “Gece gündüz birlikte bu şehre hizmet etmek için çalışacağız. Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerimiz her geçen gün daha kolektif, uygulanabilir projelerle bizlere bilgiler aktarıyor. İnanıyorum ki böyle istişare toplantılarımız sayesinde Düzce Belediyesi, gönül belediyeciliğinin hakkını verecek. Herkesin belediyesi, herkes için hizmet edecek” dedi.