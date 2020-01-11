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Başkan Özlü'den kamyoncu esnafına ziyaret

Düzce Belediye Bakanı Dr.

Faruk Özlü, Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifini ziyaret ederek taşıyıcı esnafının sorunlarını dinledi.


Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Düzce Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman ile birlikte Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz'dan taşıyıcı esnafının sıkıntıları hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda aracı olacaklarını söyledi.


Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yöneticilerimizin bizim derdimizle dertlenmesi bizleri sevindiriyor. Başkanımıza dertlerimizi anlattık. Kendisi de çözüm noktasında aracı olacağını söyledi. Ziyareti için başkanımız ve diğer oda başkanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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