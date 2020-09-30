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Başkan Özlü'den Kamyoncular Kooperatifi'ne ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz'ı ziyaret ederek Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir yandan şehirde yapılan yatırımları ve çalışmaları incelerken, bir yandan da ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz'ı ziyaret ederek Düzce'de yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Özlü: “ Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Sayın Orhan Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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