Başkan Özlü'den kent estetiği mesaisi

Faruk Özlü, Kent Estetiği Projesinin en önemli etabı olan İstanbul Caddesinin üst yapı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özlü, Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu'dan projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Düzce kent merkezinin yeni yüzünü ortaya çıkaracak ve kente yeni bir kimlik kazandıracak olan Kent Estetiği projesini önemsediğini her fırsatta dile getiren Faruk Özlü, İstanbul Caddesinde çalışmaları yakından takip ediyor. Her fırsatta cadde üzerindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Özlü, buranın kısa süre içinde Düzcelilerin özlediği ve gurur duyacağı bir alan olacağını söyledi.

Anıtpark Meydanından Belediye hizmet binasına kadar yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, cadde üzerindeki esnafları da ziyaret ederek proje çalışmaları hakkında konuştu.