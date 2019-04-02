Başkan Özlü'den Miraç Kandili mesajı

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Miraç Kandili dolayısı ile mesaj yayınladı.

Özlü mesajında “Mescid-i Haram'dan başlanarak, Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Yüce Mevla'ya yapılan yolculuk olan Miraç, bir arınma gecesidir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin (SAV) yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Çünkü Miracın özünde; her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, yüce mertebelere erişmek vardır. Bu mübarek gecenin hürmetine Allah bize de doğru yolda yürümeyi, her zaman İslam'a ve insanlığa hizmet etmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Düzceli hemşerilerimin ve bütün İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini kutlar; aramızdaki sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması temennisiyle saygı ve selamlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.