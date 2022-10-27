Başkan Özlü'den parklara yakın takip

Faruk Özlü, merkez mahalleleri genelinde başlatılan park tadilatları ve yeni parklara yönelik çalışmaları yakından inceledi. Düzce Belediyesi, 2022 yılı içerisinde muhtelif mahallelerde mevcut parkların tadilatlarının yanı sıra yeni park yapımlarına hız verdi. Başkan Faruk Özlü, belediye birimlerinin çalışmaları neticesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden park alanlarını ziyaret etti. İlk ziyaretini Konuralp bölgesinde yapımına başlanan Konuralp Gazi Parkına gerçekleştiren Başkan Özlü, çalışmaları takip ederek, parkı kullanan vatandaşlarla etti. Ardından Terzialiler ve Çiftepınarlar Mahallelerine kazandırılan muhtarlık binalarını gezen Başkan Özlü, yeni binaların hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özlü, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Arapçiftliği, Şıralık ve Beyciler ve Karahacımusa Mahallelerinde ki park alanlarını ziyaret etti. Karahacımusa Mahallesi parkı incelemesi esnasında ilkokul öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, park alanına geçerek öğrencilerle birlikte parka fidan dikti.

Faruk Özlü, son olarak Camikebir Mahallesi eski film platosunun bulunduğu alanda yapılması planlanan 23 Nisan Parkına geçerek alan incelemesinde bulundu ve proje detaylarına yönelik bilgi aldı.