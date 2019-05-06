Başkan Özlü'den Ramazan ayı mesajı

Faruk Özlü, Ramazan ayının gelişi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özlü, bu yıl da Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, huzur iklimi ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayda bir yandan oruçlarımızı tutup, Cenab-ı Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirirken, diğer yandan yardıma muhtaç kardeşlerimizin kapılarını çalma ve onları hatırlama fırsatı da yakalamış oluyoruz. Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Paylaşmanın, birlikteliğin ve dirliğin hissedildiği ve tüm İslam âlemi için bereketli bu ayda sofralarımızı, sohbetlerimizi ve zamanlarımızı paylaşacağız. Ramazan ayının tüm inananlara bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bizleri önce Kadir Gecesi'ne ve ardından Bayram Namazı'na ulaşmayı nasip eylesin" ifadelerinde bulundu.