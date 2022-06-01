Başkan Özlü'den sanatseverlere müjde

Düzce'ye Devlet Tiyatroları Sahnesi kurulması konusundaki taleplerinin takipçisi olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında protokol imzalanacağını duyurdu.

"Sanat Şehri Düzce" sloganı ile Ankara ve Düzce arasında mekik dokuyan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yatırımların peşini bırakmıyor. Bir yandan dev projeleri tek tek hayata geçiren Başkan Özlü, kültür ve sanat etkinliklerine de büyük önem veriyor. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Özlü; "Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye hazırlanıyoruz. Düzceli hemşehrilerimiz kültürel ve sanatsal etkinliklere doyacak" dedi.

Projenin peşini bırakmıyor

Başkan Özlü, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile bir araya gelmişti. Başkan Özlü Düzce'ye Devlet Tiyatroları Sahnesinin açılması için Bakan Yardımcısından talepte bulunmuştu.

Düzcelilerin büyük heyecan ile karşıladığı bu girişim için Başkan Özlü yeniden Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile iletişime geçti. Talebini yeniden hatırlatan Başkan Özlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında protokol yapılacağını, yeni sezonda turne sahnesi için ise hazırlıkların başladığını kaydetti.

Kültür sanat faaliyetlerine ağırlık vereceğiz

Başkan Özlü pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte yeniden kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirterek; "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sanatsal faaliyetlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Uzun bir aradan sonra bu yıl itibariyle kültür sanat faaliyetlerimiz yeniden başladı. Bu yıl çok renkli ve coşkulu geçecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile sıkı diyalogumuz devam ediyor. Düzce'ye Devlet Tiyatroları sahnesi gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun için önümüzdeki günlerde Bakanlık ve belediyemiz arasında bir protokol imzalayacağız" ifadelerini kullandı.