Başkan Özlü'den su açıklaması: “Aylar sürecek çalışmayı 24 saatte tamamlıyoruz”

Faruk Özlü, şiddetli yağıştan dolayı hasar gören Uğur Suyu Ana Regülatörü ile ilgili, "Aylar sürecek çalışmayı 24 saat içerisinde tamamlıyoruz, bu akşam suları vermeye başlayacağız" dedi.

Faruk Özlü, şiddetli yağıştan dolayı zarar gören Uğur Suyu Ana Regülatöründeki arıza nedeniyle B planına geçildiğini sabah saatlerinde açıklamıştı. Gün içerisinde sürekli çalışmaları yakından izleyen Başkan Özlü, akşamüstü bir açıklama daha yaptı. Başkan Özlü, Düzcelilerin akşam suya kavuşacaklarını müjdeleyerek, "Düzce'nin içme suyu şebekesine su vermek için ekip arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Dünden bu yana yaptığımız çalışmaların sonuna yaklaştık. İnşallah bu akşam Düzce arıtma tesislerine içme suyu sevkiyatını yapacağız ve bu gece Düzceliler suya kavuşacak. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kocaeli ve Sakarya'dan desteğe gelen ekiplerimiz ile güzel bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Devletin tüm kademeleri Düzce'nin yanında

Başkan Özlü, devletin tüm kademelerinin desteğini aldıklarını kaydederek, "Özellikle bu sabah Tarım Bakanımızı, Tarım Bakan Yardımcımızı ve DSİ Genel Müdürümüzü aradım. Onlar Kastamonu'daki sel bölgesindeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz bugün geldiler, kendilerine de durumu anlattık. Sağ olsun ilgilendiler, DSİ Genel Müdürümüz Düzce İçme Suyu projesinin yapılması için ilgili arkadaşlara talimat verdi. Şuanda çalışma yürüttüğümüz nokta iki yıldan bu yana içme suyu yapacağımız, yani yenileyeceğimiz projenin bölgesinde yer alıyor. Sel felaketi sebebiyle ana isale hattımızın önemli bir kısmının kaybolmasından dolayı burada bir by-pass gerçekleştiriyoruz. İller Bankası Başkanımız Genel Müdürümüz, İller Bankasının genel müdür yardımcısı ve bölge müdürü de buradalar bize destek veriyorlar. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız aradı. Bizlere bir miktar maddi destek sağlıyorlar. Düzcelilerin bir kaç saate ihtiyacı var. Düzceli kardeşlerimizin musluklarından inşallah bu akşam sular akmaya başlayacak. 24 Saatte, bir kaç ayda yapılabilecek işi hallettik" şeklinde konuştu.

Bölgedeki hummalı çalışmalar devam ediyor.