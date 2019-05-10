Başkan Özlü'den sürpriz ziyaret

Faruk Özlü Beyciler'de düzenlenen mahalle iftarı programının ardından Anıtpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti.

Faruk Özlü Ramazan aynın dördüncü gününü vatandaşlarla hasbihale ayırdı. Beyciler Mahallesinde düzenlenen iftar programına katılana Başkan Özlü, buradan Anıtpark'a gelerek Ramazan Sokağını gezdi. Başkan Özlü, önce Düzce Belediyesi Huzur Sohbetleri Çadırına giderek burada vatandaşlarla birlikte Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Kenan Karagöz'ün İslami sohbetlerini dinledi.

Daha sonra çocuk oyun alanı ile stantları gezen Başkan Özlü'yü karşılarında gören Düzceliler şaşkınlıklarını gizleyemezken Özlü de özellikle çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Stant sahipleri ile de görüşen Başkan Dr. Faruk Özlü “Bu yılki Ramazan etkinlikleri diğer yıllardan farklı olarak düzenlendi. Diğer zamanlardan farklı bir program icra ediyoruz. Sade, içten ve samimi bir ortam oluşturduk. Yağışlı havaların sona ermesi ile Ramazan sokağı da hayli hareketlendi. Vatandaşlarımız iftardan sonra güzel vakit geçiriyor, ailecek eğleniyorlar. İnşallah hep birlikte bu mübarek ayı geçireceğiz ve bayrama ulaşacağız. Herkese teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.