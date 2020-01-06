Başkan Özlü'den Tanal'a cevap sosyal medya hesabından geldi

Faruk Özlü'yü twitter üzerinden eleştiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a Özlü sosyal medya üzerinden cevap verdi. Özlü "Düzce'ye bir kuruş faydası dokunmayan birisi varsa aynaya bak orada görürsün" dedi.

Yüksek Hızlı Tren ile ilgili son günlerde Düzce ve bölgede bir çok kişi imza kampanyasına katılıyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Faruk Özlü'de imza kampanyası ile ilgili olarak tren kaçıyor gibi imza toplamanın doğru olmadığı ile ilgili yaptığı açıklamaya İstanbul CHP Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya üzerinden; “Bakan olduğu halde Düzce'nin sorunlarını çözemeyen, şimdi belediye başkanı olarak mı çözecek? Belediye Başkanı seçildiği tarihten bugüne kadar Düzce'de ne yaptı? Tek bir olumlu çalışması var mı? Milletin taleplerini dinleyin. İmza toplanmasına karşı çıktı” seklinde açıklama yapmıştı. Faruk Özlü'de konu ile ilgili twitter üzerinden açıklama yaptı.

Dr. Faruk Özlü, "Sayın Mahmut Tanal, Bakanlığım ve Düzce Belediye Başkanlığım süresince Düzce'ye ne yaptığımı sormuşsunuz. Bu konuda size sadece iki örnek vereyim; Bakanlık döneminde Düzce Teknopark binasını yaptım. Bu; Düzcem'e 28 milyon 750 Bin TL'lik yatırım demektir. Belediye Başkanlığım süresince milletimizin parklarını fuzuli işgalden kurtardım, tertemiz hale getirdim. Parklarımızı, milletimizin kullanımına açtım, kimsenin yapamadığını yaptım. Sen kaç yıldır milletvekilisin, İstanbul için ne yaptın? Düzce için ne yaptın? Bugüne kadar Düzce'ye 28 kuruş faydan oldu mu ki benim ne yaptığımı soruyorsun? 28 kuruş katkın oldu ise hemen yani sözlerimi geri alayım. Lütfen sen önce, yıllardır aldığın milletvekili maaşını hak edip etmediğini sorgula! Düzce'ye bir kuruş fayda sağlamamış birini arıyorsan aynaya bak Sayın Mahmut Tanal orada göreceksin” ifadelerini kullandı.

Bırakalım uzmanlar çalışsın

Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk özlü açıklamasına; “Yüksek Hızlı Tren konusunu bundan 3 yıl önce Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile görüşmüştüm. Düzce güzergâhında, coğrafi olarak %2'nin üzerinde bir eğimden kaynaklanan teknik bir sorun olduğunu ifade etmişlerdi. Bugünlerde konu tekrar gündeme gelince, bundan iki hafta kadar önce bir Japon bilim adamı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ile görüştüm. Konuyu çok iyi bildiklerini, uzmanlarının olabilirliği üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler. Yani konu şu an işin uzmanlarının elinde. Şu anda başka bir güzergâh olsun diye aktif bir çalışma da yok. Sanki bu proje elimizden kaçıyormuş gibi bir gündem oluşturmayı faydalı bulmadığını da bir soru üzerine Düzcelilerle paylaştım. Yani diyorum ki; bizler Yüksek Hızlı Tren uzmanı değiliz, bırakalım uzmanları bu projeye çalışsın. Onlar en doğru kararı verecektir” ifadeleri ile devam etti.

Nöbet tutup, şov yapmaktan başka ne yaptın?

Dr. Faruk Özlü Mahmut Tanal'a cevap olarak attığı tweetinde; “Şimdi Sayın Mahmut Tanal sana soruyorum, ben bunları yaptım ve işi uzmanlarına bırakalım diyorum. Peki sen ne diyorsun ve ne yaptın? Twit attın, laf attın, çamur attın! Kara çaldın. Zaten bugüne kadar Düzce için başka ne yaptın ki? Hecinlere gittin, insanları kışkırttın, nöbet tutup şov yaptın! Düzce'ye bir kuruşluk faydan oldu ise lütfen söyle. Hadi oradan” ifadelerine yer vererek cevabını sonlandırdı.