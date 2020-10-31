Başkan Özlü'den ‘Temiz şehir Düzce' çağrısı

Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Özlü'nün ‘Temiz şehir Düzce' kampanyası başlatılması yönündeki talebi damga vurdu.

DİKAB, Ekim ayı meclis toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında birliğe bağlı belde ve ilçe belediye başkanlarının katılımlarıyla Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

DİKAB sorumlusu Emrah Gülmez tarafından yapılan gündeme ilişkin sunumda 2021 yılı bütçesi, aidat borçları ve bertaraf bedelleri, Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi hakkında bilgilendirme ve atıkların sahaya yönlendirilmesi, sızıntı suyu iletim hattının yapılması, bertaraf sahasında muhtemel heyelan riskine karşı alınacak tedbirler ve sözleşmeli personel istihdamına yönelik maddeler görüşüldü.

Sunumun ardından değerlendirmede bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Entegre Katı Atık Tesisi hayata geçiyor. Toplanan çöpler artık enerjiye dönüşecek. Bunun yanı sıra Gölyaka sapağına bir aktarma istasyonu kurmak istiyoruz. Çalışmalar sürüyor. Tamamlandıktan sonra açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.

Başkan Özlü, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “İl genelinde ‘Temiz şehir Düzce' kampanyası başlatalım. Tüm başkanlarımızda bu yönde çalışmalarını yapsınlar. İlimiz genelinde bir temizlik kültürü oluşturmamız lazım. Beyköy, Gölyaka ve Melen kenarına dökülen çöpler var. Onların da rehabilitasyonunu yakın zamanda başlatacağız. Türkiye'ye örnek parmakla gösterilecek bir tesisi Düzce'mize ve bölgemize kazandırdık. Tesisi kurmakla büyük mesafe aldığımızı düşünüyorum. Belirlenen süre içerisinde tüm izinleri alabilen tek il biziz. Temiz Şehir Düzce kampanyamızı da tesisle eş zamanda başlatarak topyekün bu kültürü oluşturalım.”

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam etti.