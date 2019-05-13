Başkan Özlü'den turizm hamlesi

Faruk Özlü Konuralp için özel bir proje hazırlanacağını belirterek “Konuralp'i anlamak için onu yaşamak gerekir” dedi.

Başkan Özlü'nün seçim döneminde sık sık bahsettiği Konuralp'e yapılacak hizmet ve projelerde ilk somut adım atıldı. Düzce Belediyesi Konuralp Ek Hizmet binası toplantı salonunda Konuralp üzerine bir toplantı düzenleyen Başkan Özlü, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Belediyesi Proje Ofisi Sorumlusu Serkan Yılmaz, DÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir ve Konuralp Turizm Marka Derneği Başkanı İmran Aktepe ile Konuralp'in konumu, fiziki yapısı ve ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bölgenin karakteristik bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Özlü; “Konuralp, tarihi M.Ö. 2000 yıl öncesine kadar dayanan, Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri. Bu bölge uzun yıllar kıymeti bilinmeden çarpık kentleşme başta olmak üzere düzensiz imar planları ile kaderine terk edilmiş. Konuralp gibi bir yer sınırlarımız içinde bulunduğu için çok şanslıyız. Burası için özel çalışma yapacağımızı seçim sürecinde de sık dile getirmiştik. Hazırladığımız proje kitabında özel bir yer ayırmış, burası için yönetim ofisi kuracağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimizin birinci ayında bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Konuralp'i anlamak için onu yaşamak gerekir. Doğal güzellikleri bir yana bu yerin tarihi bir ağırlığı karakteri var” ifadelerinde bulundu.

“Konuralp için özel ofis kurulacak”

Konuralp'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Özlü, tarihi dokusuna yakışır işler yapmak için özel çalışacak bir ofis kurulacağını ifade ederek “Toplantımızda sadece bu bölge için çalışacak, proje üretecek tam adı ‘Tarihi Konuralp Bölgesi Özel Yönetim Ofisi' olan planımızı gerçekleştirme kararı aldık. Bu ofis sayesinde sokak sağlıklaştırma projeleri, cephe düzenlemeleri ve hibe fonlar aracılığıyla binaların restorasyon işlemleri yapılacak. Yerli halka yönelik projeler geliştirilecek. Özellikle kadınlarımız için gelir getirecek çalışmalar yapılacak, örneğin; ev pansiyonculuğu, restoran, hediyelik eşya yapım ve satışı gibi. Bölgede saklı bir hazine gibi bekleyen Roma Köprüsü ortaya çıkarılarak turizme kazandırılacak. Bu konuda üniversitemiz ile de gereken iş birliğini yapacağız” dedi.

Kültür sokağının ilki Konuralp'e

Şehir planlama temelinde düzenlenen ve akademik kararların alındığı toplantıda önemli bir konu daha gündeme alındı. Konuralp başta olmak üzere tüm Düzce'de yaygınlaştırılması planlanan ‘kültür sokağı' için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Düzce'nin yöresel ve kültürel değerlerini yansıtacak şekilde tasarlanan kültür sokaklarında gastronomi, açık hava müzesi, el sanatları, yöresel-doğal ürünler, el emeği ürünler sergilenecek. Konuralp'in pilot yer olarak belirlendiği proje eski Düzce şehir hayatı konseptinde hazırlanacak.