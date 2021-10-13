Başkan Özlü'den yağmur altında proje turu

Faruk Özlü uygulama çalışmaları devam eden Kent Estetiği Projesini yerinde inceledi. Akşam saatlerinde yağmura aldırış etmeden caddeyi arşınlayan Başkan Özlü projede sona gelindiğinin müjdesini verdi.

"Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile Faruk Özlü tarafından başlatılan Kent Estetiği Projesinde sona gelindi. Bisiklet ve servis yolunun yapımına başlanmasının ardından projeyi yerinde incelemek için sahaya inen Başkan Özlü ilgili Başkan yardımcıları ve müdürlerden caddenin son durumu hakkında bilgi aldı. Akşam saatlerinde yağmura aldırış etmeden caddeyi boydan boya gezen Başkan Özlü eksiklerin biran önce tamamlanması talimatını verdi.

"Yol çalışmalarında sona gelindi"

Düzce için yapılan bütün projelerde tüm detayların hesaplanarak titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Özlü; "Düzce için hazırladığımız tüm projelerimizde çok titiz davranıyoruz. Kent Estetiği Projemizde de tüm detayları düşünerek hareket ettik. Arkadaşlarımız gayret içerisinde çalışarak ince bir işçilik sergiliyor. Uzun yıllar hizmet verecek, estetik bir proje uyguluyoruz. Yol çalışmalarında arkadaşlarımız son rötuşları yapıyor. Taş örme çalışmaları ve asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Şimdi sırada aydınlatma ve kent mobilyaları var" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, caddede kısa süre içinde diğer eksiklerin de giderilerek cephe giydirme işlemlerine ağırlık verileceğini kaydetti.