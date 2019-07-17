Başkan Özlü'nün başdanışmanı Yıldız oldu

Faruk Özlü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü olan Nihat Yıldız'ı çalışma kadrosuna kattı.

Faruk Özlü göreve geldiği ilk günden itibaren belediye kadrolarını yakından inceleyerek süreç içinde yenileme çalışmaları yapmıştı. İlk olarak başkan yardımcılarını atayan Başkan Özlü daha sonra dört ismi danışman olarak atayarak alanında uzman isimlerle çalışacağı sinyallerini uygulamaya koymuştu. Özellikle üst kademelerde yeniliğe giden ve kadroların gençleşmesi politikası çerçevesinde değişikliklere giden Başkan Özlü şimdi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü olan Nihat Yıldız'ı çalışma kadrosuna kattı.

Başdanışman sıfatında Faruk Özlü ile çalışmaya hazırlanan Nihat Yıldız, donanımlı kamu yönetimi tecrübelerini artık Düzce için kullanacak. İçişleri Bakanlığı Başkontrollüğü görevinin yanı sıra Ankara'da iki ayrı belediyede başkan yardımcılığı görevini de yürüten Yıldız, kısa süre içinde Düzce Belediyesindeki görevine başlayacak.