Başkan Özlü'nün çekimleri Çanakkale'de yapılan şiiri yayınlandı

Faruk Özlü, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Arif Nihat Asya'nın “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” adlı şiirini seslendirdi.

Başkan Faruk Özlü, şiire ve Türk edebiyatına olan tutkusunu önemli isimlerin şiirlerini yorumladığı klipleri ile göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar sırasıyla Turgut Uyar'ın "Türkiyem", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" Nazım Hikmet'in "Davet", Necip Fazıl Kısakürek'in “Sakarya Türküsü" ve Nazım Hikmet'in “Salkım Söğüt” Necip Fazıl Kısakürek'in “Bizim Şarkımız” ve Nazım Hikmet'in ‘Kerem Gibi' şiirlerinin ardından 8'nci klibini Arif Nihat Asya'nın ‘Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' adlı şiirine çekti.

Çanakkale şehitlik ve şehitler anıtında seslendirilen şiir, Faruk Özlü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı.