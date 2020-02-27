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Başkan Özlü'nün Regaib Kandili mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü üç ayların başlangıcı ile Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Faruk Özlü üç ayların manevi iklimine erişmenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek şu ifadeleri kullandı: “Regaib; rahmeti ve bereketi bol üç aylara girdiğimizin habercisi, lütuf ve keremin üzerimize yağdığı mübarek bir gecedir. Yüce Allah, bu geceyi dualarımızla, günahlarımızdan arınarak geçirmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesile ile mübarek üç ayların ve Regaib Kandilinin milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

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