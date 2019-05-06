Başkan Özlü'ye en anlamlı ziyaret

Faruk Özlü'nün ilkokul öğretmenleri ziyaretine gittiler. Özlü, öğretmenlerini karşısında görünce heyecanını gizleyemedi.

Faruk Özlü'nün ilkokul öğretmenleri Nezahat Kazak ve Cemal Kazak, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. İlkokul öğretmenlerini karşısında gören Başkan Özlü, heyecanını gizleyemedi. Öğretmenlerinin ellerinden öpen Özlü, “Eğitim öğretim hayatımın temellerini atan ilkokul öğretmenlerim Nezahat Kazak ve Cemal Kazak'ın ziyaretlerinden onur duydum” dedi.

Özlü'nün ilkokul öğretmeni Nezahat Kazak ise “Faruk Bey ilkokulda çok çalışkan ve saygılı bir çocuktu. Kendisi bakan oldu, belediye başkanı oldu. Ancak saygısından ve sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. Kendisiyle gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.