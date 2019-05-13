Başkan Özlü'ye Engelliler Haftasında anlamlı ziyaret

Faruk Özlü, Düzce Sağırlar Kültür ve Spor Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Şahıs, kurum ve STK temsilcilerinin ziyaretinin yanı sıra engelliler de Başkan Özlü'ye büyük bir ilgi gösteriyor. 10-16 Mayıs tarihleri arasında BM üyesi ülkelerce kutlanan “Engelliler Haftası” dolayısıyla Başkan Özlü kendisini ziyarete gelen İşitme Engelli Milli Sporcu Ertuğrul Bursa ve Düzce Sağırlar Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Selim Fırat ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü “Değerli kardeşlerim hayatı engellerin önüne koymuş, yaşamayı bilmiş ve bu bilgiyi tecrübeyi etrafıyla paylaşmayı seçmiş. Bu konuda gösterdikleri özveri için kendilerini tebrik ediyorum. Teşkilat halinde ülkemize, milletimize, şehrimize faydalı olacak işler başarıyorlar. Bugün beni ziyaretleri de farklı bir anlam kazandı hepimiz için. Biliyorsunuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bu vesile ile kendilerine şartlarının iyileştirilmesi için belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağımıza dair söz veriyorum. Her birine şahsıma gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor, milli sporcumuza da nice başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.