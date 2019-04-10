Başkan Özlü'yü esnaf bağrına bastı

Faruk Özlü. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanlığı görevine hızlı bir başlangıç yapan Dr. Faruk Özlü, ilk günden vatandaşlarla temasa başladı. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet ile Spor Sokak esnafını ziyaret eden Başkan Özlü'yü vatandaşlar büyük bir ilgi ile karşıladı. Esnafın talep ve beklentilerini bizzat dinleyen Başkan Özlü “gönül belediyeciliği söylemi ile yürüttüğümüz seçim kampanyamızda ne dediysek onu yapacağız. Düzce işi, gönül işi Biz memleketimize gönül vermiş, hemşehrilerimize hizmet etmek için büyük bir istekle buraya gelmiş kişileriz. Şehri, o şehri yaşayanlarla birlikte yönetmek, başarı ve huzuru beraberinde getirecek. Bana gösterilen bu ilgiye layık olmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.