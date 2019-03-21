Başkan Recep Tuna, Cumayeri'nde sıkmadık el bırakmıyor

Cumayeri Belediye Başkanı aynı zamanda AK Parti belediye başkan adayı Recep Tuna ve ekibi Cumayeri'nin en batısından en doğusuna kadar çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlarına sık sık dile getirdiği “Çalmadık ev kapısı, sıkmadık el bırakmayın” sözü ile yola çıkan Başkan Tuna ve ekibi büyük ilgi ile karşılanıyor.

Cumayeri'nin mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna uzak yakın demeden vatandaşlara ulaşıp onları dinlemeyi ihmal etmiyor. Başkan Tuna beraberinde İlçe Teşkilat Başkanı Necdet Keleş, AK Parti Cumayeri yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile birlikte kapı kapı gezerek 5 yılda yaptıklarını ve önümüzdeki 5 yılda yapacaklarını tek tek anlatıyor. Hedeflerin tüm evlere girip gönüllere dokunmak olduğunu söyleyen Başkan Tuna; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği ve sloganlarımızda da yer alan gönül belediyeciliği yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz. Milletimiz ile olan gönül bağını artırmak için çalışmalarımız ekip arkadaşlarımız ile birlikte devam ediyor. Girdiğimiz evlerde büyük ilgi ile karşılaşıyoruz" dedi.

Kahvehane toplantıları coşkulu geçiyor

İkinci kahvehane toplantısını gerçekleştiren ve karşılaştığı coşkulu kalabalıktan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Tuna; "Kahvehane toplantılarımızda heyecanı, kalabalığı ve coşkuyu görmek bizleri hem sevindiriyor hem de duygulandırıyor. Allah hem birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızdan hem de bizleri dinleyen Cumayeri halkından razğı olsun. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizler milletimizin kararına her zaman güvendik ve saygı duyduk. Bizler de 5 yıl boyunca onların yüzünü kara çıkarmayacak hizmetlerde bulunmaya gayret ettik. Seçim vaatlerimizin tamamını yerine getirdik. Her bir vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için şimdiye kadar çalıştığımız gibi bundan sonra da çalışmaya gayret edeceğiz. Hangi mevkiye gelirsek gelelim mühim olan hoş bir seda bırakmaktır. Bizler Cumayeri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.