Başkan Şahin “2020 çok daha güzel olacak”

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 31 Mart 2019 ile Mart 2020 arasında yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara anlatacak bir etkinlik hazırlıyor. Hiç borçlanmadan ilçede yapılan çalışmaları aktaracak olan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin 2019 yılını dolu dolu geçirdiklerini, 2020 yılının daha da güzel olacağını dile getirdi. Başkan Şahin şöyle konuştu: “1 yılın bir özetini hazırlıyoruz. Kaynaşlı halkına ve basına açık bir organizasyon ile yaptıklarımızı anlatacağız. Özet olarak sizlere bir şeyleri anlatmak istiyorum. Kaynaşlı'mızda 2020 yılı çok daha güzel geçecek çok daha dolu geçecek. 2019'dan inşallah daha da iyi olacak. 2019 yılını dolu dolu geçirdik. Hiç borçlanmadık. Sürekli sahadaydık. Sürekli halkımızın daha rahat huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yaptık. Kıt imkanlar ile bunu yapıyoruz. Aşırı bir borç yükü ile devir almamızı rağmen gerçekten güzel çalışmalar yaptık. Bu yılda şu anda kış mevsiminden dolayı pek fazla sahada çalışma yapamıyoruz. Kış mevsiminde bu durumu projeler anlamında değerlendireceğiz. Birkaç proje hazırlıyoruz. Hem sanayi alanında turizm alanında Spor alanında gençlerimiz ile alakalı alanlarda kapalı pazaryeri projesi var. Sanayi sitesi projemiz var. Birçok projede şu anda hızlı bir şekilde arkadaşlarımız ile hazırlıyoruz. İnşallah bu projeleri hayata geçirme anlamında bir kaynak bulacağız inşallah. Kaynaşlı halkımıza verdiğimiz bütün sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Kaynaşlı halkımızın bizim dönemimizde bu 5 yılın sonunda Kaynaşlı'da gerçekten harika bir şehir haline geldiğini modern bir şehir haline geldiğini, yaşanabilir huzurlu güvenli bir şehir haline geldiğini göreceklerdir.”