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Başkan Şahin, asfalt öncesi incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Karaçalı Mahallesi Prof.

Dr. Ahmet Akyürek Caddesi'nde asfaltlama öncesinde incelemelerde bulundu.


Kaynaşlı'nın her bir noktasında yapılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Bir yandan alt yapı çalışmaları yapılan ilçede bir yandan da alt yapısı tamamlanan noktalarda asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Karaçalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Akyürek Caddesi üzerinde asfaltlama öncesinde incelemelerde bulundu. Başkan Şahin planlama çalışmalarını tamamlayarak bölgede asfaltın kısa sürede atılacağını dile getirdi.

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