Başkan Şahin, Ekonomi Gazetecileri ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' isimli programın bu haftaki konuğu oldu.

Ekonomi gazetecileri Celal Toprak ve Mehmet Uluğtürkan moderatörlüğünde gerçekleşen programda Türkiye'nin farklı basın kuruluş ve mecralarında ekonomi yazarlığı yapan katılımcılar, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'e ülke ve Düzce Ekonomisi hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. 2 saat süren programda Tuncay Şahin, Düzce'deki organize sanayi bölgelerinin durumu, 5084 sayılı teşvik kanunun getirdikleri, mesleki eğitim çalışmaları, kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları, tarımsal kalkınma, tarımsal teknoloji, sürdürülebilir tarım uygulamaları, Düzce Kabağı tanıtım ve nihai ürün çalışmaları, 2021 Düzce Turizm Yılı faaliyetleri, sanayi tesisleri konusunda seçicilik, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme çalışmaları konuları hakkında görüşlerini ifade etti. Programın son bölümünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şahin, tüm ekonomi gazetecilerini Düzce'ye davet ederek, yerinde inceleme ve tespit çalışmaları yapabileceklerini kaydetti.