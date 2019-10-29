Başkan Şahin, evi yanan aileyi ziyaret etti

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Bıçkıyanı Köyü'nde evi yanan aileyi ziyaret ederek yanlarında olduğunu söyledi.

Kaynaşlı'ya bağlı Bıçkıyanı Köyü'nde dün gece meydana gelen yangında Cengiz Bayrak'a ait ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından Bıçkıyanı Köyü'ne giden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Bayrak ailesini ziyaret ederek yanlarında olduklarını söyledi.

Şahin, “İlçemiz Bıçkıyanı Köyünde evi yanan Cengiz Bayrak ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Can kaybımızın olmaması tek tesellimiz. Kaynaşlı Belediyesi olarak yangınzede ailemizin ihtiyaçlarının giderilmesi için her zaman yanındayız” ifadelerinde bulundu.