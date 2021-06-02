Başkan Şahin fidan yetiştiricileri ile bir araya geldi

Yeni normalleşmenin başlaması ile birlikte ilçede esnaflara yönelik çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, son olarak fidan yetiştiriciler ile bir araya geldi. Aşılı ceviz ve meyve fidanı yetiştiren çiftçiler ile görüşen Başkan Şahin, "Pandemi döneminde maddi kayıp olan esnaflarımıza Belediyemiz olarak elimizden geldiğince destek verdik. Yeni normalleşme süreci başladı. Esnaflarımıza giderek bir nevi hayırlı olsun diyoruz. İnşallah yeni normalleşmenin ardından işler herkeste açılacak ve ekonomik denge gelecek. Aşılı ceviz ve meyve fidan yetiştiricilerimizi ziyaret ettik. İlçemizin muhtelif yerlerinde meyve ağaçları yerleştirmeyi planlanıyoruz. Bununla alakalı alt yapı ve inceleme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.