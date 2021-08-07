Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Yangın 3 Ağustos günü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şimşir Mahallesi'nde bulunan çerez fabrikasının baca kısmında meydana gelmiş ve çatıya büyük zarar vermişti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde olan ve çalışmaları takip eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin tekrar ziyarette bulunarak son durum hakkında bilgiler aldı.

Şahin, “İlçemiz Şimşir Mahallesinde Bağdatlılar Çerez Fabrikasında geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın nedeniyle fabrikayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediyemizin tüm imkanları ile işletmemizin yanındayız. Rabbim tüm afetlerden ilçemizi ve ülkemizi korusun” dedi.