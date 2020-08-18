Başkan Şahin "Geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz"

Karate dalındaki sporcular spor salonunu kullanarak yapılacak şampiyonlara hazırlanıyor.

Kaynaşlı Belediyesi ilçe de kendine ait spor salonu açtı. Açılan spor salonunda başvuranlar içinde çeşitli dallarda spor okullarını faaliyete geçirdi. Karate dalında ki sporcuların yoğunluk olarak kullandığı spor salonunda Belediye Başkanı Birol Şahin'de incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, sporcularla bir araya gelerek antrenmanlarına katıldı. Başkan Şahin antrenman sonrasında yaptığı açıklamalarda: “ İlçemizde belediyemize ait bir spor salonu açtık. Burada çeşitli dallarda spor okulları oluşturduk. Bugün Karate sporcuları ile bir araya geldik. Salonumuzda antrenman yapıyorlar. İlçemizden geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.