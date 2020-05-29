İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahin, kahvehanelerin dezenfektesini üstlendi

DÜZCE (İHA) – Aylardır kapalı kalan kahvehaneler 1 Haziran’dan itibaren açılacak.

DÜZCE (İHA) – Aylardır kapalı kalan kahvehaneler 1 Haziran'dan itibaren açılacak. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kahvehane sahiplerinin maddi sıkıntı yaşayabileceklerini düşünerek kahvehaneleri ücretsiz dezenfekte etmeye başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren bir çok kapalı olan işletmenin hizmete açılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından esnaflarda dükkanlarda sosyal mesafe düzenlemesi ve dezenfekte çalışmalarını başlattı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 2 aydır kapalı olan kahvehaneler nedeni ile maddi sıkıntı yaşadıklarını düşündüğü esnaf için ücretsiz dezenfekte çalışmalarını başlattı. 1 Haziran Pazartesi gününden önce ilçe genelinde bulunan tüm kahvehaneler Kaynaşlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edileceğini belirten Başkan Şahin, “ Esnaflarımıza ayrıca 5'er kilo çay ve şeker desteği de vereceğiz. Bu salgın sürecinde herkesin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.