Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen TOBB Karadeniz ve İç Anadolu Oda ve Borsaları Ortak İstişare toplantısına katılım sağladı.

Bölgelerde oda ve borsa başkanlarının üyelerden gelen sorun ve talepleri dile getirdiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; özellikle tam kapanma süreci dolayısıyla ciddi ciro kaybı yaşayacak olan esnafların kamu tarafından desteklenmesi, yapılandırma ve kredi taksitlerinin ötelenmesi, tam kapanma süreci sonunda esnafın işlerine devam edebilmesi, yeniden hayata dönebilmesi için yeni teşvik ve nakdi desteklerin hazırlanması, kamu alacaklarının ötelenmesi veya affedilmesi konularını gündeme getirdi.

Yaklaşık 200 odanın katılım sağladığı toplantıda söz alan Oda ve Borsa Başkanlarının taleplerini tek tek not alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hazırladıkları raporla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve bu toplantıda iş dünyasının beklentilerine karşılık arayacaklarını ifade etti.