İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahin, parke çalışmalarını inceledi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların kullanımına bir an önce sunulması talimatını verdi.


Kaynaşlı'da sokaklar kilit parke taşları ile döşeniyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ilçenin dört bir yanında sokaklarda geçtiğimiz aylarda alt yapı sorunlarını halletmesinin ardından kilit parke ile döşeme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, çalışan ekibine moral verdi. Şahin, çalışmaların hızla tamamlanarak vatandaşların kullanımına bir an önce sunulması talimatını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.